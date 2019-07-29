Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов

Новости Беларуси. 29 июля в половине третьего ночи на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительным данным, мужчина на железнодорожном переезде пропускал товарняк Орша-Минск, но стоял слишком близко к рельсам и в результате попал под состав.