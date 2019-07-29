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Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов

29 июля 2019 19:44
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Новости Беларуси. 29 июля в половине третьего ночи на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов -1

По предварительным данным, мужчина на железнодорожном переезде пропускал товарняк Орша-Минск, но стоял слишком близко к рельсам и в результате попал под состав.

Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов -4

Кстати, с начала года на железной дороге Беларуси погибли 43 человека, 20 травмированы.

# Белорусская железная дорога # происшествия # Фотофакт

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