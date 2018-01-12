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Мужчина был абсолютно трезв: новые подробности крушения мотодельтаплана в Ушачском районе

12 января 2018 13:51
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Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства крушения мотодельтаплана в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла 11 января. Пилот погиб. Им оказался 36-летний житель Полоцка, работающий индивидуальным предпринимателем.

Мужчина был абсолютно трезв: новые подробности крушения мотодельтаплана в Ушачском районе-1

Как стало известно, мужчина был абсолютно трезв. По предварительной информации, с целью покупки планера он приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу, где проверял технические характеристики летательного аппарата.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты. Причины падения также помогают выяснить сотрудники Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

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# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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