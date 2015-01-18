Мумифицированное тело 3-месячной девочки в квартире Гомеля: кто виновен и как их накажут?

Новости Беларуси. Самой шокирующей новостью недели стала гомельская история с трупом младенца. Вечером жильцы одного из подъездов обнаружили на лестничной площадке новорожденного малыша. Лежал он просто на пакетах и кричал от голода.

В поисках матери оперативники наведались по адресу, который был указан на бирке из роддома. И вот здесь их ожидал настоящий ужас. В квартире нашли тело 3-месячного младенца. Пролежало он там более полугода и уже успел мумифицироваться. В убийстве подозревают родителей девочки. По предварительной версии, ребенка задушили. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ собрал трагические подробности это леденящей душу истории.

Событиям, перевернувшим на этой неделе жизнь во всём Гомеле, положило начало происшествие, которое само по себе очевидно осталось бы незамеченным. Разве что жители одного отдельно взятого подъезда при встрече вспоминали бы вечер 8 января.

Нина Козлова:

У нас свой маленький. Люди шли думали, что это у нас кричит, а потом соседка к нам забегает и говорит, что ребёночка нам подбросили.

Неожиданную находку на лестничной площадке сделала Марина Пивункова.

Марина Пивункова:

Лежал в люльке. Когда мы его взяли на руки, под ним лежали ползунки, кофточки и пакеты. Он лежал на этом, подстилки не было никакой. Ужас был, страшно стало.

Медики признали состояние ребёнка удовлетворительным и посоветовали сыщикам искать мать-кукушку среди недавних рожениц: малышу не было и месяца. В одном из роддомов города 31-летнюю Виолетту опознали по фотографии. Но, оказалось, рожала она под чужими данными.

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:

Женщина вела асоциальный образ жизни. Бродяжничала, пьянствовала.

Рейд по «нехорошим» адресам дал результат: женщину и её сожителя задержали. К тому моменту сыщикам уже было известно: на руках этой парочки должна быть ещё и десятимесячная Снежана. На вопрос «где девочка?», задержанные, как ни в чём не бывало, ответили, что ребёнок спит дома и дали адрес.

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:

Первоначально сотрудники милиции думали, что в квартире находился живой ребёнок, хотели открыть дверь, но ключей не было, пришлось дверь взламывать. Как потом было установлено, ребёнок был мёртв уже не менее полугода.

Мумифицированный труп трёхмесячной девочки нашли в детской коляске. Новость в считанные часы облетела страну. Каждая новая подробность этой трагедии повергает в шок.

Бабушка погибшей девочки:

Из-за денег, он сказал. Якобы, она мне все деньги отдала. Но я же содержу всех. У нас одна касса. У нас же нет такого, что разные холодильники, не кричим на детей, что это бабушкино это дедушкино.



Пожилая женщина - убитая горем мать Виолетты. Срываясь на слёзы, она рассказывает, как сожитель её дочери задушил внучку. Ссора вышла из-за детского пособия, которое Виолетта отдала своей матери, ведь та воспитывает ещё троих её детей. В целом 31-летняя женщина родила пятерых детей. И вопрос о лишении её родительских прав никогда не поднимался.

Предположительно, мужчина был биологическим отцом трёхмесячной Снежаны. После её убийства, криминальная парочка просто закрыла квартиру и стала скитаться. Весь ужас произошедшего открылся спустя лишь семь месяцев. Всё это время жители малосемейки и не подозревали, какая страшная тайна кроется за обшарпанной дверью под номером 29.

Григорий Хорошук:

За всё время, что здесь живу, я его один раз и видел, ничего подозрительного: криков, ничего такого не было.

Для установления точных обстоятельств гибели ребёнка назначен целый комплекс судебных экспертиз. Виолетта и её сожитель Максим задержаны и находятся под стражей, но с вынесением обвинений следователи пока не спешат.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

По подозрению в совершении данного преступления задержаны биологическая мать и предполагаемый биологический отец девочки. С ними работают следователи. Они дают показания. Действия задержанных квалифицированны по части второй статьи 139 уголовного кодекса РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до исключительной меры.

Тем временем жизнь Гомеля перевернулась с ног на голову. Проверки отправились по учреждениям образования и здравоохранения. Все искали ответ на вопрос: кто, как и когда в последний раз интересовался судьбой новорожденного ребёнка? Отсутствие официальной информации только подогревало возмущение гомельчан. Обсуждения захватили и кухни, и социальные сети.

Как должно быть в идеале мы поинтересовались у независимого эксперта.

Елена Гошкевич, заместитель главного врача по родовспоможению УЗ «3-я городская клиническая больница» г. Минска:

Начнём с того, что пациенты без паспорта в принципе в стационар не должны поступать. Они либо должны предъявить паспорт, либо вызывается милиция для установления личности. Всегда данные о ребенке передаются в детскую поликлинику. Не важно, состояла женщина на учете или нет, мы все равно передаем в детскую поликлинику патронаж, что ребенка должна навестить детская сестра и доктор педиатр. Если ребенок еще не может находиться на амбулаторном режиме, мы переводим в детскую больницу на дообследование, дополнительное лечение. Детская больница, как правило, все равно извещает органы опеки.

Как же было в случае с детьми Виолетты, пока загадка.

Александр Добриян, СТВ:

Обоих детей вместе с мамой из роддома доставляли сюда. Это главная детская больница Гомельской области. Здесь сейчас содержится и младший сын задержанной. Его привезли прямо из холодного подъезда многоэтажки.

Детская поликлиника. Врачи именно этого филиала обслуживают многодетную семью. Медицинская карточка погибшей девочки заводилась в регистратуре именно этого учреждения.



Исполнительный комитет Железнодорожного района Гомеля. Отдел образования именно этого района сегодня выступает официальным опекунов найденного в подъезде мальчика. Но ранее именно этот орган должен был озаботится судьбой его погибшей сестры, возможно, когда та ещё была жива.

Гомельский облисполком. В пятницу здесь прошло заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. В широком составе, но при наглухо закрытых дверях. Всё что было сказано за этими стенами широкой общественности осталось неизвестно.

Так, самая тревожная и обсуждаемая новость стала в Гомеле ещё и самой закрытой. Режим полного молчания был нарушен лишь в субботу. Прокомментировать работу своего подразделения согласилась начальник районного отдела образования.

Ирина Казимирова, начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района г. Гомеля:

Мы бы могли назвать десятки положительных моменты в нашей работе, которые смогли спасти не один десяток судеб детей, помочь родителям справиться с их проблемами, на трагедия имеет место. Сделаны определенные выводы. На сегодняшний день, если говорить о системе образования, то целый ряд лиц уже и освобождены от занимаемых должностей, и привлечены к дисциплинарной ответственности.

Говоря проще: работали хорошо, но системы не было. Теперь виновные наказаны и система появится со дня на день. Собственно и всё: проблема исчерпана.

Только вот как увольнение одного директора школы отрезвит сотни горе-родителей и привьёт им семейные ценности, всё равно не понятно. Предотвратить подобные трагедии не под силу одним лишь чиновникам с их назначениями ответственных и виновных. Изменить общество под силу лишь общими усилиями.