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Мощный взрыв произошел в здании нефтяной компании в Мексике. Погибли 36 человек

04 февраля 2013 11:52
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Новости Мексики. Число жертв взрыва в здании нефтяной госкомпании в Мехико возросло до 37 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.  Ещё около 120 - с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В настоящее время спасателям осталось разобрать завалы в последних секциях подвального помещения здания.

Взрыв в здании нефтяной компании Pemex произошел 31 января из-за утечки и скопления газа на цокольном этаже. К такому заключению пришли эксперты из Мексики, Испании, США и Великобритании. Специалисты не нашли в завалах здания остатков взрывчатых веществ. Не было также ни воронок, ни характерных каверн, образующихся обычно при взрыве. Эксперты считают, что искра от короткого замыкания воспламенила газ, скопившийся в помещении. , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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