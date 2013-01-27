Мощный Торнадо в Австралии. Обесточено более 5 тысяч домов

Новости Австралии. Торнадо обрушились на города Баргара, Барнетт-Хедс, и Кунарр в нескольких километрах от Бандаберга на западном побережье континента в штате Квинсленд в субботу утром.

В результате разгула стихии, по меньшей мере, 30 человек получили ранения. Спасатели эвакуировали около 2000 местных жителей. Уровень воды в некоторых реках поднялся до критической отметки. Улицы и автомобильные шоссе превратились в бурлящие потоки.

Напомним, в декабре 2012 года три человека погибли, еще семеро получили травмы в результате торнадо в Хобсонвилле – северо-западном пригороде новозеландского города Окленда. Тогда внезапно возникший торнадо сорвал крыши с домов, с корнем вырвал деревья.