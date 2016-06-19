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Мощный циклон накрыл Прибалтику и Беларусь: десятки тысяч человек – без света, повалены деревья

19 июня 2016 11:50
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Новости Прибалтики. Мощный циклон накрыл страны Прибалтики. В Литве не менее 45 тысяч человек лишились света и продолжают оставаться без него из-за шквалистого ветра, сообщили в программе Новости  «24 часа» на СТВ. Порывы были такой силы, что с легкостью ломали ветки и целиком выкорчевывали деревья. Ремонтные бригады работают в авральном режиме, однако пока полностью восстановить подачу электричества не удается.

Серьезный ущерб непогода нанесла также Латвии и Эстонии. Там порывами ветра повреждены опоры линий электропередач. Обесточены десятки тысяч зданий. Это не только жилые дома, но и социально значимые объекты. Из-за поваленных деревьев блокировано несколько автотрасс.

Последствия грозового фронта устраняют и в Беларуси. Так, в Минской области уже полностью восстановлено электроснабжение. Об этом 19 июня сообщили в «Минскэнерго». В минувшую пятницу в столичного региона мощный ветер обесточил более сотни населенных пунктов. В целом по стране подобных случаев было зафиксировано свыше тысячи.

# происшествия # Ураганы

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