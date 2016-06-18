Ураган в Беларуси: 1000 населенных пунктов без света и машина на дереве в Гродно — последствия почти устранены

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия мощного ветра, который обрушился накануне.

В результате непогоды были обесточены более тысячи населенных пунктов, молнии стали причинами сразу нескольких пожаров, 7 пассажирских поездов прибыли к месту назначения с опозданием.

Больше всего досталось западным регионам страны. Серьезно пострадал Гродно, где порывы ветра валили деревья и вырывали их с корнем.

Жители города до сих пор приводят его в порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки поваленных деревьев, поврежденные линии электропередачи и 170 обесточенных населенных пунктов в первые часы – такого сильного урагана на Гродненщине не могут припомнить даже старожилы.

Олег Папуцевич, житель Гродно:

Я вообще на этой улице родился, живу. Такое впервые, вы знаете, на моей памяти, а мне уже 68 лет

Владимир Евменов, житель Гродно:

Вышел – смотрю, везде кругом бурелом. Одна машина была повреждена – корень, когда выворачивался, её поднял на дыбы

Гроза, ливень и град обрушились на город всего на несколько мгновений. Но удар был настолько сильным, что не выстояли даже довольно крепкие деревья.

Пётр Бутрим, СТВ:

Повалившиеся от ветра деревья повредили 44 жилых дома в центре и окрестностях Гродно. Этот некогда уютный и чистый дворик оказался едва ли не в самом эпицентре урагана. Стихия в буквальном смысле постучалась в окна горожан.

Марина Вейго, житель Гродно:

Когда посмотрела в окно, увидела, что падает дерево, прямо на глазах. Был грохот, шум, было страшно.

Всего же пострадали 34 населенных пункта, столько же сельхозпостроек теперь требуют ремонта. Ферма в Заречанке понесла, пожалуй, самые крупные потери. Под ураганом не устоял ни один из восьми телятников.

Михаил Малышко, заведующий фермой:

Ветер поднялся, тучи нашли, потемнело и все, начало крыши рвать подряд. Поврежден каждый телятник. То есть ущерб для хозяйства просто огромный.

А это уже дорога в деревню Русота. Удар вечернего шторма отрезал всех ее жителей от главной магистрали – дорогу заблокировали упавшие деревья. Добираться до дома местным жителям пришлось уже без помощи автотранспорта.



Тереза Бердович, житель деревни Русота:

Всю дорогу завалило. Тут поворот возле кладбища на Русоту. Здесь невозможно ничем ни пройти, ни проехать.

Уже с вечера в самые горячие точки были брошены все силы МЧС, энергослужб и коммунальщиков. Работа не прекращалась и сегодня. Особенно в наиболее пострадавших районах Гродно.

Валентин Яколцевич, водитель погрузчика:

Видите веток сколько навалило, деревьев наверное с десяток. Очень много веток. Технику сейчас в выходной день подняли всю

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Лист шифера упал на ногу жительнице областного центра – медики диагностировали перелом голени.

Борис Фёдоров, первый заместитель председателя Гродненского горисполкома: Все улицы сразу были расчищены. Мгновенно, буквально в течение нескольких часов. Работают все коммунальники – порядка 850 человек и больше сотни единиц техники. Это просто наведение порядка – убрать мусор, ветки. Останутся вопросы компенсации ущерба, у кого оно есть.

Разгул стихии оставил следы на территории 9 районов Гродненщины. Немногим меньше досталось Брестcкому региону, там пострадали лишь несколько легковых автомобилей. Справиться с последствиями урагана власти города обещают уже к концу выходных.