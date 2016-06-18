Ураган на западе Беларуси: серьезно пострадали 34 населенных пункта, в эпицентре оказался Гродно

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия мощного ветра, который обрушился накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате непогоды было обесточены более тысячи населенных пунктов, молнии стали причинами сразу нескольких пожаров. 7 пассажирских поездов прибыли с опозданием к месту назначения.

Больше всего досталось западным регионам страны. Только в Гродненской области от удара стихии серьезно пострадали 34 населенных пункта, 170 были обесточены. Ветер повредил кровли ферм и сельскохозяйственных зданий на территории 9 районов.

В эпицентре урагана оказался Гродно, где порывы ветра валили деревья, вырывали их с корнем. В итоге, оказались повреждены легковые автомобили и крыши частных жилых домов, на некоторых магистралях было нарушено движение. Сейчас усилиями местной власти, спасателей, самих горожан город приводится в порядок.

Марина Вейго, житель Гродно:

Когда посмотрела в окно, увидела, что падает дерево, прямо на глазах. Был грохот, шум, было страшно.

Борис Фёдоров, первый заместитель председателя Гродненского горисполкома: Все улицы сразу были расчищены. Мгновенно, буквально в течение нескольких часов. Работают все коммунальники – порядка 850 человек и больше сотни единиц техники. Это просто наведение порядка – убрать мусор, ветки. Останутся вопросы компенсации ущерба, у кого оно есть.