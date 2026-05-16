В МВД за сутки поступило более 500 сообщений о звонках мошенников

В течение суток белорусские правоохранители зарегистрировали более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси

Как сообщается, 84 преступления совершены с применением информационно-коммуникационных технологий. Сотрудники МВД инициировали блокировку 59 фишинговых интернет-ресурсов; заблокировали возможность перевода платежей в адрес 88 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники; приостановили расходные операции по 94 счетам.

Оперативники задержали двух курьеров, курируемых аферистами. Один из них гражданин иностранного государства.

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