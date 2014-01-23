Морозы в Беларуси: первые жертвы, десятки обморожений и бесплатный чай от Красного креста

Новости Беларуси. Сильные морозы сохранятся в Беларуси до конца января. Более того, уже 24 января градус начнет понижаться еще больше. К субботе на северо-востоке ожидается до минус 28 градусов. И уже появились первые жертвы морозного января. Так, в Гродненской области насмерть замерз пожилой мужчина. Помимо этого врачи фиксируют десятки обморожений.

Волонтеры Красного креста в Гродно 23 января вышли на улицу, чтобы помочь тем, кому мороз не в радость.

Елена Русинович, председатель Гродненского городского отдела Белорусского общества красного креста:

Акцию мы проводим с целью поддержать население, которое долго ждет на остановке, либо это лица, относящиеся к уязвимой категории населения, например, лица без определенного места жительства. Каждый, кто захочет, может прийти и получить у нас горячий чай.

Специальные автомобили Красного креста курсируют по всему городу. Остановки – в самых многолюдных местах. В центре внимания – вокзалы, рынки и остановки общественного транспорта. Выпить горячий напиток смогут все желающие, а в случае необходимости можно обогреться в салоне автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гродно:

Очень правильная акция. И ее нужно проводить ежедневно. Когда чай хороший и тепло, люди будут здоровые и будут хорошо чувствовать себя.

Обычным людям можно подойти, пока ждут автобус, можно согреться, чай горячий, чтобы теплее было. Очень благородная акция.

Столичный парковщик Владимир горячий чай все время берет с собой. Но говорит, при таком минусе и греться не хочется. Привык.

Владимир, парковщик:

В том году было 25 – не работали.

Не жалуются на холод и те, в чьих руках лицо города – улицы. Чисто должно быть при любой погоде.

Дворник:

Согреваемся, потому что бегаем.

Работники Витебского домостроительного комбината и рады бы передохнуть, но никак. Нынешний мороз для них – самая горячая пора. 10-этажный дом по улице Богатырева они должны сдать к апрелю. Если люди мороз выдерживают (на помощь приходят телогрейки, ватники, валенки и руковицы), то раствор сдается бытрее. Его приходится отогревать, чтобы работа не останавливалась ни на минуту.

Александр Плещенко, электросварщик:

У нас вот есть ИПС, которым утепляем раствор. Монтаж тяжело идет, нужно обращать внимание на все струбцины, как говорится, все элементы. Мороз действует на все: и на железо, и на бетон.

В худшем положении оказались представители далеко не самой морозной профессии. В одном из магазинов в центре Минска холодильник не только для продуктов, но и для продавцов.

Инеем в этой торговой точке уже который день покрываются и прилавки, и продавцы. Однако рассказывать об этом не хотят. Завидев камеру телеканала СТВ, быстро закрывают магазин. С учетом усиливающихся морозов (к концу недели обещают до минус 28) их минус в работе не скоро станут плюсами.