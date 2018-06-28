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Молодая мать случайно закрыла грудного ребёнка в авто. Пришлось разбивать стекло

28 июня 2018 12:51
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Новости Беларуси. В Минске женщина случайно закрыла в автомобиле своего грудного ребенка. 

Об этом сообщает МЧС. Инцидент произошел утром двадцать седьмого июня. Взволнованная женщина рассказала, что в легковушке захлопнулись двери, а в салоне авто находится младенец.

Установлено, что 33-летняя женщина выходила из транспортного средства, случайно захлопнула дверь и сработал центральный замок. Спасатели предложили разбить окно в автомобиле, но мама малыша решила вызвать платную службу по вскрытию замков. Однако его не удалось открыть.

Сотрудники МЧС все же разбили стекло. Автомобиль смогли открыть.

Младенец не пострадал.

В МЧС Беларусь рассказали, что происходит внутри автомобиля, который находится на солнце (читать далее). 

Температура в салоне поднимается до весьма высоких значений. К счастью, эта история закончилась хорошо. Однако несколько лет назад в США ребенка оставили в запертом автомобиле, что привело к трагедии (подробности здесь). 

# Несчастный случай # происшествия

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