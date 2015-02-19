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Минское метро: утром 19 февраля произошел сбой в работе первой линии

19 февраля 2015 07:07
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Новости Беларуси. В пресс-службе минского метро пояснили, что виной всему стала техническая неисправность одного из поездов.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена (в комментарии TUT.BY):
Причиной приостановки движения на первой линии стала техническая неисправность состава на станции «Уручье».

Задержка в движении составила всего 4 минуты – с 7.31 до 7.35. Но доставила минчанам массу неприятностей.

Читайте также: Озвучен приговор по делу о СМС-минировании минского метро: 9 лет колонии усиленного режима. Напомним, в феврале 2014 года с помощью смс он сообщил, что в подземке заложена бомба. В тот день на несколько часов было перекрыто движение поездов. А ущерб минский метрополитен оценил в 90 миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что фигурант дела имеет причастие и к серии других преступлений сексуального характера. Подробности этой истории вы узнаете из видео.

# происшествия # Минское метро # Фотофакт # Андрей Кузьмин

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