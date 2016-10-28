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Минские таможенники обнаружили в посылке из Дании 20 кг религиозной литературы общей стоимостью 9 тысяч рублей

28 октября 2016 06:08
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Новости Беларуси. Необычную посылку обнаружили в минском пункте таможенного отправления. Жительнице столице из Дании прислали 20 килограммов религиозной литературы общей стоимостью 9 тысяч рублей.

Все книги на английском языке сопровождались CD-дисками и красочно оформлены, а содержание печатной продукции – советы по привлечению новых последователей в саентологическую церковь. Это течение, которое объединяет околонаучные и религиозные идеи, в нашей стране официально не зарегистрировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Садовский, начальник отдела таможенного оформления и контроля Минской региональной таможни:
Привлекло внимание то, что в адрес одного физического лица пересылается 3 посылки с литературой. Каждая из посылок – по 7 килограммов. Изначально данная партия не была оценена как для личного пользования. Ввоз данной литературы является незаконным, так как саентологическая церковь не разрешена и не зарегистрирована на территории Республики Беларусь.

# происшествия # Контрабанда # Павел Садовский

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