Горожанин о снегопаде в Гомеле: «Ехал сюда из центра примерно полчаса, много аварий»

Новости Беларуси. Вслед за столичным регионом первый снег пришел и на юго-восток страны.

В ряде районов Могилевской и Гомельской областей за сутки выпала полумесячная норма осадков.

Ситуация на дорогах заметно усложнилась, ведь далеко не все водители успели переобуть свои авто с летней резины на зимнюю. Отсюда и всплеск ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это кадры из Буда-Кошелевского района. Водитель рейсового автобуса на скользкой дороге не справился с управлением: МАЗ занесло. Сначала он врезался в столб, а затем опрокинулся.

Одна пассажирка погибла на месте, вторую с травмами увезли в реанимацию.

Из-за сложной обстановки на дорогах произошел всплеск аварийности.

Только в Гомеле и только за первую половину дня почти 40 ДТП.

Их итог – разбитые машины и пробки на дорогах. Похожая ситуация и в Могилеве. Олег – один из первых, кто на себе прочувствовал дыхание зимы.

Олег, житель Могилева:

Выехал на середину на поворот. А он как ехал, так и на желтый пошел.

Большинство белорусских автомобилистов ещё не сменили летние шины на зимние. Но с первым снегом пришел и первый ажиотаж. Выручка шиномонтажных станций резко полетела вверх.

Максим Морозов, житель Гомеля:

На дорогах очень сложно, очень скользко. Ехал сюда из центра примерно полчаса, много аварий. Это второй шиномонтаж, на который я заехал. Везде больше 10 машин очередь.

Юрий Маёров, житель Могилева:

Снег неожиданно так выпал, не готов был к нему. Не ждал зимы. Щетка в гараже осталась, колеса там же. Сейчас поеду менять.

В Могилеве снег сыпал всю ночь и утро. На уборке дорог и улиц коммунальщики задействовали почти все силы.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Могилевские дорожные службы вывели чуть более половины техники из своего снегоуборочного парка. Остальные еще не успели подготовить. Так рано снега не ждали. Говорят: с прогнозом погоды подвели метеорологи.

Но уже днем центральные улицы города были расчищены от снега. Техника пошла на периферию и во дворы.

Ирина Рамозина, жительница Могилева:

Дорожки по центральным улицам почистили. Но хотелось, чтобы больше внимания уделили дворам.

А этим мальчишкам первый снег только в радость. После уроков они не могли упустить возможности развлечься по-зимнему.

Дмитрий Стрельцов, житель Могилева:

Классно! Вышел – первый снег. Очень хорошо лепится, можно лепить что-нибудь.

Максим Климов, житель Могилева:

Можно играть в снежки, лепить снежных баб, снеговиков. Очень интересно.

По прогнозам синоптиков, этому снегу лежать недолго. В ближайшие дни ожидаются преимущественно плюсовые температуры, а вот ночью возможны заморозки.