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Минские строители в ближайшие дни приступят к восстановлению поврежденных от взрыва квартир в жилом доме по улице Плеханова

27 февраля 2013 09:55
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Новости Беларуси. Минские строители в ближайшие дни приступят к восстановлению поврежденных от взрыва квартир в жилом доме по улице Плеханова. Работы предстоит провести в сжатые сроки. Таково поручение руководства города.

Взрыв и пожар в доме произошел 23 февраля. Два человека погибли. Пострадавшие жильцы были расселены. Временное отселение коснулось всего десятого подъезда и двух квартир, смежных с пострадавшими.

Все эти дни специальная комиссия определяла целостность строительных конструкций здания. Самые значительные повреждения получили две квартиры на 9 этаже, где произошло частичное разрушение перегородок и обрушение плит перекрытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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