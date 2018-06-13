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Минские кардеры 2 года воровали деньги у иностранцев. Комментарий МВД

13 июня 2018 11:13
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали очередных кардеров. Несколько лет подряд компьютерные мошенники похищали деньги с банковских счетов, а сумма общего ущерба составила более 20 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пострадавшие – иностранцы. Проворачивали незаконные сделки трое минчан. Они покупали личные данные владельцев карточек на специальных сайтах и придумали сложную схему, чтобы получить эти средства (использовали интернет-торговлю). Но правоохранителям удалось разгадать высокотехнологичный ребус. Двое злоумышленников уже задержаны, еще один находится в розыске.

Минские кардеры 2 года воровали деньги у иностранцев. Комментарий МВД-1

Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
Похищены денежные средства. Ими оплачивались товары на интернет-площадках за рубежом. Покупались различные дорогостоящие гаджеты, после чего данные гаджеты пересылались на адрес подставных лиц, которые, в свою очередь, по дальнейшей цепочке преступной схемы пересылали в сопредельные государства с Республикой Беларусь.

После этого также подставное лицо, как правило, выезжало за пределы Республики Беларусь, забирало товар и в последующем передавало его злоумышленникам. Злоумышленники, в свою очередь, сбывали похищенный товар немного ниже рыночной стоимости на интернет-площадках нашей страны.

Минские кардеры 2 года воровали деньги у иностранцев. Комментарий МВД-4

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аферы и сумму ущерба. По данному факту возбуждено уголовное дело.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Кирилл Вяткин # Фотофакт

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