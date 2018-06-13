Минские кардеры 2 года воровали деньги у иностранцев. Комментарий МВД

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали очередных кардеров. Несколько лет подряд компьютерные мошенники похищали деньги с банковских счетов, а сумма общего ущерба составила более 20 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пострадавшие – иностранцы. Проворачивали незаконные сделки трое минчан. Они покупали личные данные владельцев карточек на специальных сайтах и придумали сложную схему, чтобы получить эти средства (использовали интернет-торговлю). Но правоохранителям удалось разгадать высокотехнологичный ребус. Двое злоумышленников уже задержаны, еще один находится в розыске.