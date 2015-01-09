Минск: в метро задержан 23-летний молодой человек с психотропами в пол-литровой банке

Новости Беларуси. 25 грамм особо опасного психотропного вещества 23-летний минчанин хранил в пол-литровой стеклянной банке. Выяснилось, что курительное «зелье» молодой человек приобрел через Интернет.

Татьяна Моисеева, пресс-офицер Заводского РУВД:

Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД столицы совместно с сотрудниками УВД по охране Минского метрополитена по имеющейся оперативной информации на станции метро «Партизанская» был задержан 23-летний минчанин. Курительное «зелье», приобретенное через интернет посредством закладок, предназначалось для собственного употребления.

За прошлый год в стране выявлено более тысячи случаев передозировки наркотическими веществами. Цифры ужасают.

В Гомеле минувшим летом употребление спайса привело к трагедии. Вечером 21 июля молодые люди решили повеселиться, приобрели курительную смесь и... одному из парней в прямом смысле вырезали глаза. В Гродно: 22-летний парень умер за рулем автомобиля от передозировки.

В декабре прошлого года мы рассказывали истории молодых людей, которые поддались искушению. Анатолий, наркоман со стажем не скрывает, свой организм он бомбардировал разными химическими агентами. Не так давно в его наркоменю появилось, на первый взгляд, легкое дурманящее снадобье – курительная смесь. «Меняется лицо, внешность. Меняется настолько, что создается впечатление, что человек из гроба встал, его одели в куртку, шапку и выпустили на улицу», – признается мужчина. «Спайсы» и «миксы» – от этих курительных смесей «улетают». А некоторые могут даже и не вернуться. К чему может привести употребление курительных смесей – смотрите видео.