Нападение на туристов в отеле Хургады: комментарии пострадавшего и директора турагентства

Новости Египта. К теме небезопасного отдыха на Красном море. Некоторые европейские страны приостановили отправку туристов в Египет. Здесь накануне экстремисты пытались прорваться в отель, ранив трех отдыхающих. Охрана застрелила одного из нападавших, второго арестовали. Армия взяла под контроль все туристические центры Хургады. Сейчас здесь находится немало белорусов.

Этот инцидент внес коррективы не только в репутацию отеля «Bella Vista», но и всей Хургады. Усиленные меры безопасности, напуганные постояльцы и трое раненых туристов.

Самми Олофссон, пострадавший (Швеция):

Я и мой отец были в ресторане, вдруг кто-то появился за моей спиной. Он схватил меня и чем-то ударил, я упал. После увидел рану на плече. Подумал, что мне попали в сердце. Нападавший был рядом со мной, я оттолкнул его и встал.

Помимо Самми Олофсона пострадала семейная пара из Австрии. Медики их состояние оценивают как стабильное.

В отеле отдыхают и белорусы. Они не пострадали и решили, несмотря ни на что, не прерывать отпуск.

Мой коллега вернулся из Хургады несколькими днями ранее. Сегодня все подробности случившегося узнает по телефону от подруги – работника отеля, где и был разыгран страшный сценарий.

Елена Зубарева, житель Хургады, сотрудник отеля «Bella Vista»:

Полиция стоит вокруг отеля, есть морские полицейские. Поэтому сейчас, видимо, самое безопасное место во всей Хургаде. Нас охраняют как в швейцарском банке. Усилены патрули, перекрыты все подъезды к Хургаде, везде сейчас полицейские кордоны, проверяют всех от и до.

Сергей Верас:

Через каждый километр стоят блокпосты с автоматчиками, досмотр автомобилей очень тщательный, багажники открывают. В аэропорту несколько систем безопасности нужно преодолеть, чтобы проехать. Но, как видим.

После нынешнего инцидента многие станут еще настороженнее относиться к запланированному отпуску в Египте. До этого опустели курорты Шарм-эль-Шейха. Крушение российского «Боинга» над Синайским полуостровом отбило желание у клиентов от путевок по «горячим» ценам. Поток туристов к теплым пескам Египта тогда сократился в разы.

Евгения Баско, директор туристического агентства:

К сожалению, чартерная программа на Синайский полуостров из Минска прекращена, как вы знаете. Мы надеемся, что эта ситуация не повторится с Хургадой. Мы ждем все официальные реакции МИДа. В понедельник-вторник будет какое-то официальное решение, после этого мы до своих клиентов сможем довести информацию по алгоритму действий и обязательно расскажем, как правильно действовать, будем рекомендовать либо не рекомендовать путешествие в Египет.

Эта попытка вооруженного ограбления (такую официальную версию озвучили в министерстве туризма Египта) привела к тому, что туроператоры Латвии и Литвы уже аннулировали запланированные на 9 января рейсы в Хургаду до полной оценки ситуации с безопасностью на курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.