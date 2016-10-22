Прямой эфир

В Камеруне поезд сошел с рельсов: погибли 55 человек

22 октября 2016 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Камеруна. Трагедия на железной дороге. В Камеруне поезд сошел с рельсов – погибли 55 человек, ранения получили свыше полусотни пассажиров.

При этом еще четырнадцать пострадавших специалисты пока не смогли достать из под обломков.

Вероятнее всего, вереницу печальных событий запустили плохие погодные условия. Обильные дожди разрушили автомобильный мост между городами и люди с машин пересели на поезда.

Чтобы уместить всех перевозчик прицепил к составам дополнительные вагоны.

И следствие не исключает, что именно лишний вес потянул поезд с рельсов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.   

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
На Ямале потерпел крушение самолёт Ми-8: погибли 19 человек
22 октября 2016 11:35

На Ямале потерпел крушение самолёт Ми-8: погибли 19 человек

В Италии началась 24-часовая забастовка транспортников: в стране остановлено внутригородское и междугороднее сообщение
21 октября 2016 10:06

В Италии началась 24-часовая забастовка транспортников: в стране остановлено внутригородское и междугороднее сообщение

Пакистан запретил размещение индийского медиа-контента в своих СМИ
21 октября 2016 08:03

Пакистан запретил размещение индийского медиа-контента в своих СМИ