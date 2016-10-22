Новости Камеруна. Трагедия на железной дороге. В Камеруне поезд сошел с рельсов – погибли 55 человек, ранения получили свыше полусотни пассажиров.

При этом еще четырнадцать пострадавших специалисты пока не смогли достать из под обломков.

Вероятнее всего, вереницу печальных событий запустили плохие погодные условия. Обильные дожди разрушили автомобильный мост между городами и люди с машин пересели на поезда.

Чтобы уместить всех перевозчик прицепил к составам дополнительные вагоны.

И следствие не исключает, что именно лишний вес потянул поезд с рельсов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.