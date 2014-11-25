Минск: девушка пыталась пронести на спортивное мероприятие марихуану в киндер-сюрпризе

Новости Беларуси. 28-летняя девушка спрятала пакетик с наркотиком в пластмассовом контейнере.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

Наркотическое вещество было выявлено бдительными милиционерами во время досмотровых мероприятий, предшествующих спортивно-зрелищному шоу. При досмотре сумочки внимание привлек пластмассовый контейнер, которыми обычно начиняются шоколадные яйца «Киндер-сюрприз». Там и обнаружился примечательный пакетик.

В отношении девушки районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса. Ей может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Для того чтобы противоправные действия остались незамеченными, злоумышленники готовы идти на многое.

Напомним, несколько месяцев назад горе-контрабандист пытался вывезти черепашек из американского штата Детройт в Канаду. Не придумав ничего лучше, канадец китайского происхождения запихнул бедняг к себе в штаны.

К слову, контрабандисты промышляют по всему миру. И что только не везут: от свинины до уникального антиквариата, любые одушевленные и неодушевленные предметы.

Например, партию уникальных бразильских минералов, стоимостью около миллиарда рублей задержали пограничники в Брестской области Беларуси.

39 необработанных кристаллов аметиста, каждый весом от 3 до 40 килограммов, нелегально пытались перевезти из Германии в Россию на большегрузном автомобиле через международный пункт пропуска «Козловичи». Эти камни – уникальные минералогические образования, которых нет ни в одном профильном музее Беларуси. Смотрите видео.