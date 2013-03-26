Новости Минска. Легкая нажива стала тяжелой ношей. Минчанин украл более шестнадцати тысяч долларов у своего начальника. Причем, в криминальный переплет обычный служащий попал случайно. Он зашел в кабинет шефа и увидел приоткрытый сейф. Поддавшись искушению, забрал деньги и инсценировал ограбление.

Когда мужчина осознал, что сделал, у него начались проблемы со здоровьем, он даже хотел прийти с повинной, но не успел. Оперативники пришли раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Станкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД:

Данный гражданин ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, к уголовной ответственности. Был добропорядочным и семьянином, и служащим, поэтому тени на его биографии не было. В настоящее время все материалы переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.