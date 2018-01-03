Минчанин продал квартиру, деньги вложил в приобретение облигаций. Как в Бобруйске пытались построить финансовую пирамиду

Новости Беларуси. Финансовую пирамиду пытались построить в Бобруйске. Руководители двух частных предприятий занимались незаконным выпуском ценных бумаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Финансовую пирамиду пытались построить в Бобруйске. Руководители двух частных предприятий занимались незаконным выпуском ценных бумаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тираж составил 100 тысяч валютных облигаций. За каждую просили 10 долларов и обещали покупателям хорошие дивиденды: 15 % годовых. Желающих приобрести облигации оказалось немало. Три десятка человек, в основном это жители Минска, поддались искушению получить легкие деньги. Возвращать средства вкладчикам предприниматели собирались по принципу финансовой пирамиды.
Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области:
Были у них и физические лица, которые приобрели облигации на значительные суммы. Один из жителей города Минска продал собственную квартиру за 30 тысяч долларов и все денежные средства вложил в приобретение облигаций. До настоящего времени проценты по облигациям не выплачены и стоимость самих облигаций ему не возвращена. Для погашения процентов по облигациям планировался выпуск новых облигаций, за счет продажи которых планировалось погасить проценты и основной долг по ранее выпущенным облигациям.
В отношении предпринимателей прокуратура Бобруйска возбудила уголовное дело по статье «Незаконный выпуск ценных бумаг». Подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы, свою вину они не признают.