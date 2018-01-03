Минчанин продал квартиру, деньги вложил в приобретение облигаций. Как в Бобруйске пытались построить финансовую пирамиду

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области:

Были у них и физические лица, которые приобрели облигации на значительные суммы. Один из жителей города Минска продал собственную квартиру за 30 тысяч долларов и все денежные средства вложил в приобретение облигаций. До настоящего времени проценты по облигациям не выплачены и стоимость самих облигаций ему не возвращена. Для погашения процентов по облигациям планировался выпуск новых облигаций, за счет продажи которых планировалось погасить проценты и основной долг по ранее выпущенным облигациям.