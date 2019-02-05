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5 автомобилей повреждены в результате ДТП в Минске

05 февраля 2019 19:27
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Новости Беларуси. Ночное ДТП. Сразу пять автомобилей оказались разбиты в результате аварии во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

5 автомобилей повреждены в результате ДТП в Минске-1

Водитель за рулём легковушки двигался по улице Матусевича в направлении Данилы Сердича и врезался в припаркованный микроавтобус. По цепочке пострадали ещё три авто.

5 автомобилей повреждены в результате ДТП в Минске-4

Сейчас по данному факту проводится проверка. В связи с гололедицей сотрудники ГАИ просят водителей не превышать скорость и избегать лишних манёрвов.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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