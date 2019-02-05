5 автомобилей повреждены в результате ДТП в Минске

Новости Беларуси. Ночное ДТП. Сразу пять автомобилей оказались разбиты в результате аварии во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель за рулём легковушки двигался по улице Матусевича в направлении Данилы Сердича и врезался в припаркованный микроавтобус. По цепочке пострадали ещё три авто.