5 автомобилей повреждены в результате ДТП в Минске

Новости Беларуси. Ночное ДТП. Сразу пять автомобилей оказались разбиты в результате аварии во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночное ДТП. Сразу пять автомобилей оказались разбиты в результате аварии во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель за рулём легковушки двигался по улице Матусевича в направлении Данилы Сердича и врезался в припаркованный микроавтобус. По цепочке пострадали ещё три авто.
Сейчас по данному факту проводится проверка. В связи с гололедицей сотрудники ГАИ просят водителей не превышать скорость и избегать лишних манёрвов.