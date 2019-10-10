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В Минске открытым пламенем горела фура Scania

10 октября 2019 15:39
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Новости Беларуси. Фура в огне. 10 октября на улице Уборевича горел грузовик Scania, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пламя моментально охватило кабину седельного тягача.

В Минске открытым пламенем горела фура Scania-1

В результате поврежден моторный отсек с кабиной автомобиля, а также стоявший рядом грузовик MAN. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

В Минске открытым пламенем горела фура Scania-4

# Пожар в автомобиле # происшествия # Фотофакт

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