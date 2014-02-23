Микроавтобус с белорусскими туристами обстреляли в Украине. Как это было - рассказали пассажиры

Новости Беларуси. На неделе под Ровно был обстрелян автобус с белорусским туристами. Неизвестные в масках открыли огонь по машине с 16 нашими соотечественниками, направляющихся в горнолыжный курорт Буковель.

Водитель микроавтобуса попытался вывезти машину из-под огня, однако был ранен в плечо. Две другие пули пробили лобовое стекло и автопокрышку. Пострадавший был доставлен в областную больницу Ровно. После оказания необходимой медицинской помощи, водителя направили домой, в Гомель. По неподтвержденной информации неизвестными в масках обстрелян еще один автобус с белорусскими номерами - на выезде из киевского аэропорта Борисполь. МИД Беларуси рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Украину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Он старается не думать о том, что путешествие на горнолыжный курорт могло стать для его родных последним. Сергей буквально по минутам снова и снова вспоминает ту злополучную поездку. В микроавтобусе он сидел рядом с водителем. А потому одним из первых увидел, как перед машиной закрывается самодельный шлагбаум.

Сергей, пассажир:

Стоит так называемый блокпост, на котором на момент нашего визуального контакта находилось человек 10-15. Резко началось нарастание массы людской студенческого возраста. Естественно, с орудиями такими специфическими - трубы, палки, биты в руках.

Увидев толпу, которая движется на автобус, а в салоне – 16 пассажиров, водитель начинает сдавать назад. Но это еще сильнее раздражает людей с битами и палками в руках. Им на помощь спешит подкрепление. И уже через секунды машину берут на прицел.

Сергей, пассажир:

Люди вооруженные представляли собой уже совсем других людей. Это не дети, не студенты, это уж такие коренные мужики, прожженные. И одежда у них уже охотничья, берцы. Открыли огонь!

Владимир и Александр, пассажиры:

Увидеть, из какого оружия велся огонь, невозможно было. Те более, когда идет стрельба, чисто машинально стараешься пригнуться. Когда началась стрельба, кто-то в автобусе крикнул «Всем на пол», накрыли женщин, легли. Единственное, что мы кричали: «Куда вы стреляете!? Здесь дети, женщины. Мы белорусы».

Сергей, пассажир:

Посыпались петарды, камни в нашу сторону. Естественно, водитель - на газ! Автомобиль даже не успел развить скорость, как в него попадает пуля.

Получив ранение, водитель теряет контроль над автомобилем. К счастью, двигатель успевают заглушить. Пассажирам тут же приказывают выйти на улицу, и мужчины отправляются на переговоры.

Сергей, пассажир:

Масса такая, человек 150, автомобиль окружили. Люди не кинулись ни в панику - ничего, проявили жесткую силу воли, наверное. Наверное, это и спасло. Потому что не дай Бог начали и разбегаться, я думаю, это закончилось бы просто отстрелом.

Убедившись, что в микроавтобусе, по которому они открыли огонь, люди с семьями едут на отдых, а в салоне был еще и ребенок, вооруженные люди начинают извиняться. Попутно обвиняя раненого водителя – дескать, сам виноват, не нужно было включать заднюю передачу.

Кирилл Рубанов, водитель:

Поехал «задом», потому что если бы я развернулся, то пострадали бы люди. Разворачивать машину не было смысла, обстреляли бы весь бок и все бы пострадали. Вызвали скорою, но она не приехала. Видимо в связи с военными действиями боятся.

Пуля фактически оторвала Кириллу руку, раздробив кость. Первую помощь водителю оказали в Ровно, после чего оперативно перевели в Столинскую, а затем в брестскую больницу. Кстати, пострадавший — проживающий в Беларуси гражданин России. МИД соседнего государства уже поблагодарил белорусскую сторону за заботу, оказанную россиянину. Опасений за его жизнь, к счастью, уже нет. Но вот за руку предстоит бороться, чтобы молодой человек в 28 лет не остался инвалидом.

Николай Лысюк, заместитель главного врача Брестской областной больницы:

Конечно, травма тяжелая - это огнестрельное ранение плеча со множественными оскольчатыми повреждениями плечевой кости и с довольно массивным размозжением мышц плеча.

Уже к вечеру субботы пострадавшего на реанимобиле перевозят в Минск. Теперь спасают руку уже военные медики. На рентгеновском снимке видно: пуля будто разорвала плечо парня изнутри.

Александр Сухарев, начальник второго травматологического отделения 432-го Главного военного медицинского клинического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

К счастью, мы в госпитале обладаем опытом лечения огнестрельных ранений, многие мои старшие товарищи и учителя отставные или еще действующие офицеры, воевали в Афганистане на северном Кавказе. Я однозначно могу вам сказать, что этого пациента ждет не одна операция, а много.

Кирилл Рубанов, пострадавший:

За мной девушка сидела. Если бы не мое плечо, ей бы в голову попали. А так у нее осколочное. Сильную боль снимают, но все равно чувствуется - кости нет, раздробило кость.

Тем временем, МИД Беларуси настоятельно призывает жителей страны воздержаться от поездок в Украину. В ведомстве отмечают, что выступают с такой рекомендацией уже не в первый раз.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

В связи с обострением ситуации в Украине, имевшими фактами обстрелов неустановленными лицами белорусских транспортных средств, в МИД Республики Беларусь повторно, настоятельно призывают белорусских граждан воздержаться от любых поездок в Украину.

Кстати, договор на перевозку пассажиров заключали в гомельской турфирме. Но о таком рейсе там теперь не хотят и слышать.

Вячеслав, представитель туристической компании:

Рассказывать на камеру я не люблю. Информации никакой не могу дать. Моя информация: милицию вызывали и машину фотографировали. Вот это вся моя информация. Автобус не принадлежит турфирме. С человеком заключили договор на просто перевозку пассажиров.

Принадлежит - не принадлежит, но именно в турфирме нам предоставили информацию о том, что уже через день после происшествия обстрелянный микроавтобус отправится в очередной рейс. Вот он, перед встречей пассажиров уже в минском аэропорту в субботу. Пробитое колесо заменили, а вот следы от пуль и вмятины от камней так быстро устранить не получилось.

Сергей, пассажир:

Мы завтра собираемся всем автобусом, у одного из друзей уже, теперь уже, получается, мы все сестры-братья стали после этой поездки…

Его бы воля, друзья и родственники вообще бы не узнали, что он с семьей был в том самом микроавтобусе. Как-то нелепо и даже обидно: отмечать в Карпатах 23 февраля для него и коллег уже было многолетней традицией. Но теперь на эту дату у Сергея совсем другие планы…

Сергей, пассажир:

Наверное, это действительно будет тот случай, когда я, мы сходим в церковь, поставим свечку.