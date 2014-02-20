Новости Беларуси. Задержаны торговцы «белой смертью», которые предположительно продали наркотики погибшему минскому школьнику. Ими оказались двое жителей Бобруйска: 22-летняя девушка и ее приятель. При осмотре у них было изъято свыше 150 граммов спайса, более 50 марок, а также психотропные вещества. Дельцы торговали через Интернет.

17 февраля в машине скорой помощи умер учащийся 9 класса одной из спортивных школ столицы. Его в бессознательном состоянии забрали из квартиры жилого дома. Диагноз – «передозировка наркотиками». Двоим его товарищам удалось выжить. Они попали в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти школьника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

У наркодиллеров был достаточно высокий уровень конспирации. Все сделки осуществлялись только через Интернет, использовались тайники-закладки для передачи товара. Безусловно, расчет только с помощью электронных кошельков и так далее. Также молодые люди занимались реализацией контрафактного элитного спиртного и под видом этого покупателю также предлагались наркотические вещества.

Мы не исключаем, что именно эти торговцы «белой смертью» могут быть причастны к фактам реализации наркотических веществ молодым людям, которые допустили передозировку со смертельных исходом. Факты имели место в Минске на прошлой неделе. Эта информация в ходе следствия также будет проверяться.