Микроавтобус с белорусскими туристами обстреляли в Украине. Интервью с водителем

Новости Украины. Из Киева беспорядки перекинулись и на граничащие с Беларусью районы. Этой ночью под украинским Ровно был обстрелян микроавтобус с белорусскими туристами. Неизвестные в масках выстрелили в притормозившую машину с белорусскими номерами, в которой 15 наших соотечественников ехали на горнолыжный курорт Буковель. В результате оказался ранен 29-летний водитель – житель Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский микроавтобус был вынужден остановиться из-за того, что при подъезде к Ровно скопились грузовики, которые не пропускала группа лиц в масках. У них было огнестрельное оружие: как самодельные и охотничьи ружья, так и автоматы Калашникова.

Водитель белорусского микроавтобуса попытался уехать, однако по машине произвели прицельные выстрелы. В результате одна из пуль ранила мужчину в плечо, а две другие пробили лобовое стекло и автопокрышку. Пострадавший был доставлен в областную больницу Ровно. После оказания необходимой медицинской помощи водителя направили домой, в Гомель.

На границе раненого приняли белорусские медики. От комментариев сотрудники Ровенской больницы отказались.

В связи с происходящими в Украине событиями, блокированием автотрасс, обстрелами транспорта, МИД нашей страны рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Украину.

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МИД Беларуси настоятельно призывает белорусов воздержаться от поездок в Украину. В ведомстве подчеркнули, что выступают с такой рекомендацией повторно, так как ситуация в этой стране всё более обостряется, там были обстреляны белорусские транспортные средства.

Так, 22 февраля появилась информация о том, что на выезде из аэропорта Борисполь был обстрелян автобус с белорусскими номерами. Накануне подобный случай произошёл под Ровно. Был ранен водитель. Сейчас он находится на лечении в брестской клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые сообщения на белорусских новостных лентах и сайтах: ещё один белорусский автобус обстрелян в Украине. Правда, пока информация эта официально не подтверждена украинской стороной.

За ситуацией следит МИД нашей страны, и белорусское посольство в Украине. По информации СМИ, автобус с гомельскими номерами обстреляли накануне неизвестные на выезде из киевского аэропорта Борисполь. На этой машине выполняли трансфер белорусских граждан. Пострадал ли кто-нибудь - информации нет.

По предварительным данным, автобус поврежден. Сейчас эту информацию проверяет и наш собственный корреспондент в Киеве.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Выяснить что-либо в правоохранительных органах просто не представляется возможным. Состояние правоохранительной системы страны крайне тяжелое. Звонки в аэропорт Борисполь также не дали результатов. Мне удалось связаться с несколькими перевозчиками из Гомеля, выполняющих рейсы в Киев. Никто информацию о стрельбе в Борисполе не подтвердил. Нет сообщений и от пограничных служб двух стран о том, что автобус с признаками нападения пересекал границу.

К слову, похожий инцидент уже был. Ночь с 20 на 21 февраля, въезд в украинский город Ровно. И вновь микроавтобус с белорусскими номерами — в нём ехали 16 жителей Гомеля. Люди направлялись на отдых на курорт Буковель. Пассажиры не пострадали. А вот водитель автобуса сейчас в брестской больнице.

В тот день Кирилл Рубанов в буквальном смысле принял «удар на себя».

Кирилл Рубанов, пострадавший:

Поехал «задом», потому что если бы я развернулся, то пострадали бы люди, а так весь удар пришелся на меня.

— Т.е. стрелять начали сразу?

—Да! Как только я начал сдавать назад, начали стрелять. Разворачивать машину не было смысла, обстреляли бы весь бок и все бы пострадали. Проехал где-то 250-300 метров, пробили радиатор, машина задымилась.

Травму Кирилл получил тяжёлую - огнестрельное ранение плеча. Первую помощь оказали в Ровно, потом пострадавшего доставили в Столин. Теперь мужчина переведён в областную больницу Бреста.

Николай Лысюк, заместитель главного врача Брестской областной больницы:

На данный момент чувствительность руки несколько снижена по ходу лучевого нерва. Но в целом движение пальцами сохраняется, подъем руки есть.

Другие находившиеся в обстрелянном на территории Украины микроавтобусе белорусы тоже вернулись на родину. Тем временем МИД нашей страны по-прежнему обращается к белорусам воздержаться от поездок на Украину.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

В связи с обострением ситуации в Украине, имевшими фактами обстрелов неустановленными лицами белорусских транспортных средств, в МИД Республики Беларусь повторно, настоятельно призывают белорусских граждан воздержаться от любых поездок в Украину.