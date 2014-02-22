Микроавтобус с белорусскими туристами обстреляли в Украине. Интервью с водителем

Новости Украины. Из Киева беспорядки перекинулись и на граничащие с Беларусью районы. Этой ночью под украинским Ровно был обстрелян микроавтобус с белорусскими туристами. Неизвестные в масках выстрелили в притормозившую машину с белорусскими номерами, в которой 15 наших соотечественников ехали на горнолыжный курорт Буковель. В результате оказался ранен 29-летний водитель – житель Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский микроавтобус был вынужден остановиться из-за того, что при подъезде к Ровно скопились грузовики, которые не пропускала группа лиц в масках. У них было огнестрельное оружие: как самодельные и охотничьи ружья, так и автоматы Калашникова.
Водитель белорусского микроавтобуса попытался уехать, однако по машине произвели прицельные выстрелы. В результате одна из пуль ранила мужчину в плечо, а две другие пробили лобовое стекло и автопокрышку. Пострадавший был доставлен в областную больницу Ровно. После оказания необходимой медицинской помощи водителя направили домой, в Гомель.
На границе раненого приняли белорусские медики. От комментариев сотрудники Ровенской больницы отказались.
В связи с происходящими в Украине событиями, блокированием автотрасс, обстрелами транспорта, МИД нашей страны рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Украину.
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МИД Беларуси настоятельно призывает белорусов воздержаться от поездок в Украину. В ведомстве подчеркнули, что выступают с такой рекомендацией повторно, так как ситуация в этой стране всё более обостряется, там были обстреляны белорусские транспортные средства.
Так, 22 февраля появилась информация о том, что на выезде из аэропорта Борисполь был обстрелян автобус с белорусскими номерами. Накануне подобный случай произошёл под Ровно. Был ранен водитель. Сейчас он находится на лечении в брестской клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые сообщения на белорусских новостных лентах и сайтах: ещё один белорусский автобус обстрелян в Украине. Правда, пока информация эта официально не подтверждена украинской стороной.
За ситуацией следит МИД нашей страны, и белорусское посольство в Украине. По информации СМИ, автобус с гомельскими номерами обстреляли накануне неизвестные на выезде из киевского аэропорта Борисполь. На этой машине выполняли трансфер белорусских граждан. Пострадал ли кто-нибудь - информации нет.
По предварительным данным, автобус поврежден. Сейчас эту информацию проверяет и наш собственный корреспондент в Киеве.
Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Выяснить что-либо в правоохранительных органах просто не представляется возможным. Состояние правоохранительной системы страны крайне тяжелое. Звонки в аэропорт Борисполь также не дали результатов. Мне удалось связаться с несколькими перевозчиками из Гомеля, выполняющих рейсы в Киев. Никто информацию о стрельбе в Борисполе не подтвердил. Нет сообщений и от пограничных служб двух стран о том, что автобус с признаками нападения пересекал границу.
К слову, похожий инцидент уже был. Ночь с 20 на 21 февраля, въезд в украинский город Ровно. И вновь микроавтобус с белорусскими номерами — в нём ехали 16 жителей Гомеля. Люди направлялись на отдых на курорт Буковель. Пассажиры не пострадали. А вот водитель автобуса сейчас в брестской больнице.
В тот день Кирилл Рубанов в буквальном смысле принял «удар на себя».
Кирилл Рубанов, пострадавший:
Поехал «задом», потому что если бы я развернулся, то пострадали бы люди, а так весь удар пришелся на меня.
— Т.е. стрелять начали сразу?
—Да! Как только я начал сдавать назад, начали стрелять. Разворачивать машину не было смысла, обстреляли бы весь бок и все бы пострадали. Проехал где-то 250-300 метров, пробили радиатор, машина задымилась.
Травму Кирилл получил тяжёлую - огнестрельное ранение плеча. Первую помощь оказали в Ровно, потом пострадавшего доставили в Столин. Теперь мужчина переведён в областную больницу Бреста.
Николай Лысюк, заместитель главного врача Брестской областной больницы:
На данный момент чувствительность руки несколько снижена по ходу лучевого нерва. Но в целом движение пальцами сохраняется, подъем руки есть.
Другие находившиеся в обстрелянном на территории Украины микроавтобусе белорусы тоже вернулись на родину. Тем временем МИД нашей страны по-прежнему обращается к белорусам воздержаться от поездок на Украину.
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:
В связи с обострением ситуации в Украине, имевшими фактами обстрелов неустановленными лицами белорусских транспортных средств, в МИД Республики Беларусь повторно, настоятельно призывают белорусских граждан воздержаться от любых поездок в Украину.