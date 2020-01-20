До 20 лет лишения свободы. В Минске вынесут приговор преступной группировке за поставку 14 тонн мака

Новости Беларуси. 20 января в Минске поставят точку в громком процессе по делу о крупной поставке наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 14 тоннах мака, маковой соломки и их незаконном обороте. Обвиняемыми по делу проходит 41 человек. Им грозит до 20 лет лишения свободы.