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Mercedes устроил дрифт на пл. Славы в Могилёве. Проводится проверка

16 марта 2018 09:04
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Новости Беларуси. По факту дрифта Mercedes на площади Славы в Могилеве проводится проверка, которая даст правовую оценку действиям водителя.

По информации УВД Могилевского облисполкома, в сети появилось видео, на котором на могилевской площади дрифтует легковой автомобиль. Устанавливаются точное время и обстоятельства произошедшего, чтобы располагать всеми законными основаниями для привлечения водителя к ответственности.

«Предварительно в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.14 ч. 6 КоАП Республики Беларусь за нарушение пункта 7.1.3. Правил дорожного движения (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством требований дорожных знаков)».

В конкретно этом случае – тех знаков, которые ограничивают въезд на пл. Славы. За это предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до пяти базовых величин.

Также отмечается, что территория, по которой ездит автомобиль, не является территорией мемориального комплекса «Борцам за Советскую власть» и относится к дороге для движения свадебных кортежей у ЗАГСа.

В середине июля 2017 года BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева (читать далее).

# происшествия # Дрифтинг # Фотофакт

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