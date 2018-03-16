Mercedes устроил дрифт на пл. Славы в Могилёве. Проводится проверка

Новости Беларуси. По факту дрифта Mercedes на площади Славы в Могилеве проводится проверка, которая даст правовую оценку действиям водителя.
По информации УВД Могилевского облисполкома, в сети появилось видео, на котором на могилевской площади дрифтует легковой автомобиль. Устанавливаются точное время и обстоятельства произошедшего, чтобы располагать всеми законными основаниями для привлечения водителя к ответственности.
«Предварительно в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.14 ч. 6 КоАП Республики Беларусь за нарушение пункта 7.1.3. Правил дорожного движения (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством требований дорожных знаков)».
В конкретно этом случае – тех знаков, которые ограничивают въезд на пл. Славы. За это предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до пяти базовых величин.
Также отмечается, что территория, по которой ездит автомобиль, не является территорией мемориального комплекса «Борцам за Советскую власть» и относится к дороге для движения свадебных кортежей у ЗАГСа.
В середине июля 2017 года BMW устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева (читать далее).