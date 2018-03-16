86-летнюю пропавшую гомельчанку нашли в больнице Сочи

Новости Беларуси. В Сочи нашли пенсионерку, которая пропала в Гомеле.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», 86-летняя жительница Гомеля не вернулась домой. Родственники забили тревогу и начали ее искать, но безрезультатно.

Как сообщает начальник отделения розыскной работы отдела уголовного розыска Железнодорожного РОВД Владимир Александренко, в поисках женщины помогла информация, которая была размещена в сети.

Оказалось, что персонал психоневрологической больницы Сочи узнал на фото разыскиваемую пенсионерку. Женщина находилась в медучреждении под другими личными данными.

По информации правоохранителей, женщина поехала в Сочи к морю. Пенсионерка добралась до Брянска, откуда направилась в Сочи.

В Сочи пропавшая обратила на себя внимание и оказалась в больнице.

Было уточнено, что пациенткой является именно пропавшая жительница Гомеля. Ее домой забрали родственники.

В начале января нынешнего года стало известно, что жительницу Молодечно нашли в женском монастыре во Владимирской области.