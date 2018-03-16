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86-летнюю пропавшую гомельчанку нашли в больнице Сочи

16 марта 2018 08:37
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Новости Беларуси. В Сочи нашли пенсионерку, которая пропала в Гомеле.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», 86-летняя жительница Гомеля не вернулась домой. Родственники забили тревогу и начали ее искать, но безрезультатно.

Как сообщает начальник отделения розыскной работы отдела уголовного розыска Железнодорожного РОВД Владимир Александренко, в поисках женщины помогла информация, которая была размещена в сети.

Оказалось, что персонал психоневрологической больницы Сочи узнал на фото разыскиваемую пенсионерку. Женщина находилась в медучреждении под другими личными данными.

По информации правоохранителей, женщина поехала в Сочи к морю. Пенсионерка добралась до Брянска, откуда направилась в Сочи. 

В Сочи пропавшая обратила на себя внимание и оказалась в больнице. 

Было уточнено, что пациенткой является именно пропавшая жительница Гомеля. Ее домой забрали родственники.

В начале января нынешнего года стало известно, что жительницу Молодечно нашли в женском монастыре во Владимирской области.

Женщина уехала в Россию 15 лет назад и пропала – здесь подробнее.

# происшествия # Пропавшие люди

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