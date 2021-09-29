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Mercedes сбил 15-летнего велосипедиста на перекрёстке в Минске. Подростку понадобилась помощь врачей

29 сентября 2021 13:25
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Новости Беларуси. Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Mercedes сбил 15-летнего велосипедиста на перекрёстке в Минске. Подростку понадобилась помощь врачей-1

Водитель на Mercedes двигался по улице Колесникова и при повороте на Казимировскую наехал на 15-летнего подростка. Он ехал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Подростка доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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