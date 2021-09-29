Mercedes сбил 15-летнего велосипедиста на перекрёстке в Минске. Подростку понадобилась помощь врачей

Водитель на Mercedes двигался по улице Колесникова и при повороте на Казимировскую наехал на 15-летнего подростка. Он ехал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Подростка доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют.