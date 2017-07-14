Мебель мимо кассы: продавцы магазина в Бобруйске организовали электронную схему получения незаконной прибыли

Новости Беларуси. Незаконную продажу мебели организовали продавцы-консультанты в Бобруйске. Трое молодых людей придумали целую схему серого бизнеса. Таким образом, за год они присвоили себе около 110 тысяч рублей. Теперь комбинаторы предстанут перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема, по которой действовало трио продавцов-консультантов, проста. Молодые люди оформляли продажу товара, принимали от покупателя наличные деньги, которые в кассу не вносили и через кассовый аппарат не пробивали. А чтобы отдать клиенту чек, комбинаторы рассчитывались за товар своими банковскими картами.

Довольный покупатель забирал товар с документами, а магазин получал виртуальные деньги на счет. Настолько виртуальные, что через короткое время исчезали.