Мебель мимо кассы: продавцы магазина в Бобруйске организовали электронную схему получения незаконной прибыли

Новости Беларуси. Незаконную продажу мебели организовали продавцы-консультанты в Бобруйске. Трое молодых людей придумали целую схему серого бизнеса. Таким образом, за год они присвоили себе около 110 тысяч рублей. Теперь комбинаторы предстанут перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Схема, по которой действовало трио продавцов-консультантов, проста. Молодые люди оформляли продажу товара, принимали от покупателя наличные деньги, которые в кассу не вносили и через кассовый аппарат не пробивали. А чтобы отдать клиенту чек, комбинаторы рассчитывались за товар своими банковскими картами.
Довольный покупатель забирал товар с документами, а магазин получал виртуальные деньги на счет. Настолько виртуальные, что через короткое время исчезали.
Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
В конце своей смены посредством терминала производили отменные операции по оплате реализованного товара, в результате чего денежные средства перечислялись обратно на их личные карт-счета. Используя такую преступную схему, обвиняемые практически за год получили порядка 110 тысяч рублей.
На систематические отмены операций по оплате товаров обратили внимание специалисты банка и сообщили руководству магазина. Затем была ревизионная проверка и огромное удивление, как могла образоваться такая недостача. Мошенников вычислили быстро.
Двоих взяли под стражу наши правоохранители, а третий пытался скрыться за рубежом и был объявлен в международный розыск. Недавно его задержали московские полицейские. Всем троим предъявлено обвинение в присвоении денег в особо крупном размере.