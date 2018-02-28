МЧС рассказало о том, как правильно эксплуатировать печи зимой

Новости Беларуси. Трескучие морозы прибавили хлопот спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Борисовском районе 27 февраля взорвался отопительный котел, в результате чего пострадал мужчина. Особую тревогу вызывают и участившиеся пожары. Только с начала года жертвами огня стали 138 жителей страны. Сейчас одна из основных причин ЧП – неправильная эксплуатация печей. Жители частного сектора в стремлении согреться нередко перетапливают их.

В эти дни специальные комиссии стараются дойти до каждого дома, где может быть опасно, и предупредить трагедию.