МЧС рассказало о том, как правильно эксплуатировать печи зимой
Новости Беларуси. Трескучие морозы прибавили хлопот спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Борисовском районе 27 февраля взорвался отопительный котел, в результате чего пострадал мужчина. Особую тревогу вызывают и участившиеся пожары. Только с начала года жертвами огня стали 138 жителей страны. Сейчас одна из основных причин ЧП – неправильная эксплуатация печей. Жители частного сектора в стремлении согреться нередко перетапливают их.
В эти дни специальные комиссии стараются дойти до каждого дома, где может быть опасно, и предупредить трагедию.
Антон Бельский, инспектор Могилевского РОЧС:
Здесь она прикреплена с помощью проволоки, которая не дает дверце плотно закрываться. Через эту щель могут вылетать искры и горячий дым. Ну и вокруг мы видим сквозные трещины есть.
Вадим Врублевский, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
Незначительно, но тем не менее гибель увеличилась в области. И все эти люди, как правило, все находились в состоянии алкогольного опьянения.
В группе риска – люди, злоупотребляющие алкоголем, и одинокие старики. К таким – самое пристальное внимание. Пенсионеры, которым не приходится ждать помощи от родственников, могут рассчитывать на государство. Если нужны деньги на ремонт печки, им готовы помочь в районных центрах соцзащиты.