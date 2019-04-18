Мать всё знала. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми

Информация подтвердилась. Выяснилось, что нездоровый интерес к девочкам проявлял родной отец. Более того, их мама была в курсе происходящего и даже, по словам оперативников, помогала мужу снимать порнографическое видео.

Новости Беларуси. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тревожный звонок правохранителям поступил от директора одной из школ. Он высказал подозрения, что в семье школьниц-сестер происходят нелицеприятные вещи.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления МВД Беларуси:

Понимая, что нами получены неопровержимые доказательства, мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что действительно на протяжении нескольких лет совершал в отношении двух своих дочерей действия сексуального характера.

Также он сообщил о том, что его супруга действительно была осведомлена о совершаемых им особо тяжких преступлений в отношении детей, но никаких действий по их пресечению не предпринимала. В правоохранительные органы не обращалась.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело. К слову, жена выступала всячески против задержания мужа, ссылаясь на то, что теперь некому будет помогать ей на приусадебном участке.