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Мать всё знала. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми

18 апреля 2019 10:37
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Новости Беларуси. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тревожный звонок правохранителям поступил от директора одной из школ. Он высказал подозрения, что в семье школьниц-сестер происходят нелицеприятные вещи.

41-летний минчанин подозревается в сексуальном насилии над дочерьми

Информация подтвердилась. Выяснилось, что нездоровый интерес к девочкам проявлял родной отец. Более того, их мама была в курсе происходящего и даже, по словам оперативников, помогала мужу снимать порнографическое видео.

Мать всё знала. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми-1

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления МВД Беларуси:
Понимая, что нами получены неопровержимые доказательства, мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что действительно на протяжении нескольких лет совершал в отношении двух своих дочерей действия сексуального характера.

Также он сообщил о том, что его супруга действительно была осведомлена о совершаемых им особо тяжких преступлений в отношении детей, но никаких действий по их пресечению не предпринимала. В правоохранительные органы не обращалась.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело. К слову, жена выступала всячески против задержания мужа, ссылаясь на то, что теперь некому будет помогать ей на приусадебном участке.

Мать всё знала. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми-4

# Педофилия # происшествия # Дмитрий Цаюн # Фотофакт

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