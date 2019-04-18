41-летний минчанин подозревается в сексуальном насилии над дочерьми

Новости Беларуси. Житель Минска подозревается в сексуальном насилии над дочерьми.

По информации МВД, в столице был задержан 41-летний неработающий мужчина. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух родных малолетних дочерей.

В Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД от директора школы поступила информация о том, что 15-летняя и 12-летняя девочки, возможно, подвергаются сексуальном насилию. Эти подозрения возникли после анкетирования школьниц.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД:

С применением соответствующих методик специалист-психолог провела беседу с одной из малолетних, которая подтвердила, что на протяжении двух лет отец регулярного совершал с ней и ее младшей сестрой как непосредственно половые акты, так и иные действия сексуального характера.

Мужчина был задержан. Он отрицал причастность к совершению противоправных действий, однако его супруга рассказала, что несколько лет назад мужчина говорил, что трогал за половые органы их старшую дочь и получал от этого сексуальное удовлетворение.

Фигурант дал признательные показания и подтвердил, что неоднократно вступал в интимные отношения с детьми. Мужчина рассказал, что мать девочек знала о происходящем, но не сообщала правоохранителям.

По информации оперативников, женщина помогала супругу снимать порнографическое видео с участием дочерей. Устанавливается, имело ли место распространение данных роликов. Мать девочек была категорически против задержания мужа и сетовала, что будет некому выполнять сельскохозяйственные работы на приусадебном участке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Проводится предварительное расследование, осуществляется оперативное сопровождение по установлению иных потерпевших и других фактов совершения преступлений, связанных с педофилией.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД:

В данном случае необходимо отметить высокий уровень взаимодействия Министерства внутренних дел с учреждениями системы образования. Именно профессионализм педагогов позволил выявить причастного к сексуальному насилию и прекратить надругательства над детьми.