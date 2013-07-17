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Массовый мор рыбы в Брестской области

17 июля 2013 17:35
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Новости Беларуси. Массовый мор рыбы зафиксирован в Брестской области. В одном из рыбхозов Березовского района погибло около 30 тонн карпа, амура и толстолобика. И это предварительные данные. Масштабы потерь могут быть в несколько раз больше.

Причина гибели рыбы - цветение воды, вызванное массовым развитием сине-зеленых водорослей. Специалисты уже провели первые обследования. Взяты пробы воды и образцы погибшей рыбы. Окончательный  вердикт вынесут после  лабораторных исследований.

Пока же мнение экспертов - слишком низкое содержание кислорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Шевкунова, начальник отдела Брестского областного комитета природных ресурсов:
Фитопланктон – это растение, это водоросли, в своем развитии для увеличения массы используют кислород, и при наступлении определенных оптимальных условий, допустим, повышение температуры, идет массовое развитие сине-зеленых водорослей. Это ведет к уменьшению кислорода.

# происшествия # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт

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