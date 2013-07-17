Пожар в придорожном кафе в Слуцком районе

Новости Минской области. Пожар в придорожном кафе ликвидирован в Слуцком районе. Вызов на пульт 101 поступил около двух часов ночи. Горело здание придорожного сервиса у деревни висящий на трассе Кричев - Бобруйск.

В момент пожара внутри находились 3 человека обслуживающего персонала, 4 посетителя отдыхали на улице. До прибытия спасателей работники кафе самостоятельно пытались потушить пламя. Пожарные быстро локализовали огонь.

В результате уничтожена кровля кафе, повреждены потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - поджог, виновные лица устанавливаются правоохранителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.