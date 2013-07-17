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Массовое отравление школьников в Индии: погибли 20 детей, около 50 попали в больницу

17 июля 2013 08:50
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Новости Индии. В индийском штате Бихар устанавливают причины массового отравления школьников. Дети почувствовали недомогание после обеда в столовой. В меню входило одно из популярных местных блюд -  рис с чечевицей. После обеда многим потребовалась госпитализация.

По данным к этому часу, от отравления скончались 20 учеников, большинству из которых не было десяти лет. Около полусотни детей находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, в пищу попало большое количество «инородного химического вещества», правда, какого - пока неизвестно.

Вокруг школы, где произошла трагедия, собрались митингующие. Они требуют немедленно наказать виновных. Чтобы успокоить население, премьер-министр штата Нитиш Кумар пообещал выплатить семьям пострадавших компенсацию в 200 рупий. Он также распорядился направить в школу группу судебно-медицинских экспертов для выяснения причин гибели школьников, сообщает РБК.

# происшествия # Массовое отравление

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