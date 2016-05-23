Масштабный пожар на складе «Беларуськалия» – возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на одном из складов «Беларуськалия». Основной причиной возгорания считают нарушение правил безопасности при сварочных работах.

Пожар вспыхнул ночью 22 мая. С пламенем боролись более 20 пожарных расчетов. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Размер ущерба уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Следователи продолжают работать на месте происшествия и проводят необходимые процессуально-следственные действия. Допрашиваются свидетели, работники и должностные лица предприятия. Изучается различного рода документация. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы и необходимые образцы материала.