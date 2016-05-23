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Масштабный пожар на складе «Беларуськалия» – возбуждено уголовное дело

23 мая 2016 10:30
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на одном из складов «Беларуськалия». Основной причиной возгорания считают нарушение правил безопасности при сварочных работах.

Пожар вспыхнул ночью 22 мая. С пламенем боролись более 20 пожарных расчетов. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Размер ущерба уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
Следователи продолжают работать на месте происшествия и проводят необходимые процессуально-следственные действия. Допрашиваются свидетели, работники и должностные лица предприятия. Изучается различного рода документация. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы и необходимые образцы материала.

# происшествия # Пожар # Татьяна Белоног

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