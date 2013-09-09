Лжеминирование 10 школ в Молодечно – сведение счётов двух мужчин

Новости Беларуси. 30-летний рабочий строительной фирмы хотел, чтобы задержали его недруга, который по плану и понес бы наказание. Дело о лжеминировании учебных учреждений в Молодечно раскрыто. Преступник свою вину признал.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Мотивом совершения этого преступления были неприязненные отношения между местным жителем и еще одним человеком. В совершении преступления он уже признался.

Напомним, в четверг, сразу в 10 учебных заведений города пришли письма с угрозами взорвать здания, если на указанный счет не будут перечислены $10 тыс. В считанные минуты учащиеся и преподаватели были эвакуированы. После этого саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили (смотрите видео).

Управление информации и общественных связей МВД:

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности, повлекшее тяжкие последствия) задержан 30-летний рабочий одной из строительных фирм Молодечно, ранее не судимый. Санкция статьи 340 предусматривает до семи лет лишения свободы.