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Лунинец: пьяный 42-летний мужчина застрелил своих жену и тещу

24 января 2015 14:05
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Новости Беларуси. Двойное убийство произошло 24 января в Брестской области. 42-летний, нетрезвый, житель  города Лунинца  из охотничьего ружья застрелил своих жену и тещу. 

Сообщение о  ссоре и стрельбе поступило в милицию от соседей рано утром. Прибывшие по вызову милиционеры обнаружили в квартире тела двух женщин  56 и 37 лет. Свидетельницей семейной драмы стала 14-летняя племянница жены стрелявшего.

После кровавой расправы над родственниками мужчина выбежал из квартиры и скрылся с места преступления на машине. Однако в результате объявленной в области спецоперации подозреваемого задержали. Оперативники уже нашли и орудие преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Сергей Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:
Основная версия у сотрудников милиции - это совершение такой трагедии именно на почве семейно-бытовых отношений. Именно со вчерашнего дня граждане звонили в милицию, сообщали о семейном скандале. Сотрудники милиции выезжали на место, однако данный гражданин уходил из дома. Когда возвращался, граждане опять вызывали сотрудников милиции. Опять они приезжали - он уходил. К сожалению, когда он последний раз вернулся, была совершена эта трагедия.

Уже известно, что подозреваемый 11 раз привлекался к административной ответственности. У супружеской пары двое детей: дочь 18 лет, которая живёт отдельно от родителей, и 12-летний сын. В  момент трагедии мальчик гулял с собакой.

# происшествия # Убийство # Сергей Дученко

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