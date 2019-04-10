Ловил рыбу сетью и сразу солил. Житель Гомеля организовал нелегальный промысел рыбы

Новости Беларуси. Около 14 километров рыболовных сетей – улов Госинспекции за три недели. С третьей декады марта начался нерест, и с тех пор в стране изымают браконьерское орудие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, с 10 апреля к масштабной кампании присоединилась и Витебская область. В время весеннего нереста лов рыбы с помощью сетей наносит слишком большой ущерб.

Один из последних случаев нарушения зафиксировали на реке Сож. 49-летний житель Гомеля организовал нелегальный промысел почти в промышленных масштабах. Он обосновался на острове, причем в черте города, ловил рыбу сетью, сразу же чистил и солил, а потом дома сушил для продажи.