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Ловил рыбу сетью и сразу солил. Житель Гомеля организовал нелегальный промысел рыбы

10 апреля 2019 19:06
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Новости Беларуси. Около 14 километров рыболовных сетей – улов Госинспекции за три недели. С третьей декады марта начался нерест, и с тех пор в стране изымают браконьерское орудие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, с 10 апреля к масштабной кампании присоединилась и Витебская область. В время весеннего нереста лов рыбы с помощью сетей наносит слишком большой ущерб.

Один из последних случаев нарушения зафиксировали на реке Сож. 49-летний житель Гомеля организовал нелегальный промысел почти в промышленных масштабах. Он обосновался на острове, причем в черте города, ловил рыбу сетью, сразу же чистил и солил, а потом дома сушил для продажи.

Ловил рыбу сетью и сразу солил. Житель Гомеля организовал нелегальный промысел рыбы -1

Ловил рыбу сетью и сразу солил. Житель Гомеля организовал нелегальный промысел рыбы -3

Ловил рыбу сетью и сразу солил. Житель Гомеля организовал нелегальный промысел рыбы -5

О правилах ловли в жизненно важный для рыбы период рассказал начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Александр Драгун.

Интервью читайте здесь.

# Браконьерство в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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