Новости Беларуси. Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района, никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трехквартирное здание находится на балансе коммунальщиков и использовалось в качестве арендного.

Сотрудники МЧС провели демонтаж стены и признали дом непригодным для жилья. Людям предложены на выбор другие арендные квартиры в Смолевичах.