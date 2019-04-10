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Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района

10 апреля 2019 18:11
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Новости Беларуси. Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района, никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района-1

Трехквартирное здание находится на балансе коммунальщиков и использовалось в качестве арендного.

Сотрудники МЧС провели демонтаж стены и признали дом непригодным для жилья. Людям предложены на выбор другие арендные квартиры в Смолевичах.

Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района-4

Фронтон жилого дома обрушился в агрогородке Слобода Смолевичского района-6

# Обрушение дома # происшествия # Фотофакт

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