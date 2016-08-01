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Лобовое столкновение на развязке трассы Р28 и МКАД-2: два человека погибли

01 августа 2016 11:04
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла рано утром 1 августа.

На развязке трассы Р28 (Минск-Молодечно-Нарочь) и МКАД-2 столкнулись Mazda и Renault. По предварительным данным, 21-летний водитель Mazda уснул за рулем. Автомобиль выехал на встречную полосу.

Татьяна Белоног, представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
В результате происшествия от полученных телесных повреждений водитель и пассажир Mazda, парень и девушка, скончались на месте. Трое пассажиров Mazda и водитель Renault госпитализированы. Следователи УСК по Минской области, сотрудники ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, опрос свидетелей и очевидцев и комплекс иных первоначальных следственных действий.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног

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