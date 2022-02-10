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Ликвидирован канал поставки крупных партий контрафактных технических масел. Продукцию продавали в Беларуси и России

10 февраля 2022 07:37
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Новости Беларуси. Канал поставки крупных партий контрафактных технических масел ликвидирован правоохранителями Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидирован канал поставки крупных партий контрафактных технических масел. Продукцию продавали в Беларуси и России-1

Вот, смотрите, видите – на них нет контрольного знака. Потом здесь идет вот эта стикеровка.

Ликвидирован канал поставки крупных партий контрафактных технических масел. Продукцию продавали в Беларуси и России-4

Основными организаторами поставок нелегальной продукции под видом мировых брендов стали 60-летний минчанин и его 28-летний сын. Правда, в деле были еще десятки человек. По предварительным данным, преступный доход приносил миллионы рублей. На складах, где хранился товар, было обнаружено и изъято свыше 10 тонн подделки.

Ликвидирован канал поставки крупных партий контрафактных технических масел. Продукцию продавали в Беларуси и России-7

Валерий Балабуев, заместитель начальника ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
Производство находилось на территории Московской области, а реализовывалась данная продукция на территории двух государств. В нашей стране эти масла продавались в торговых объектах и с использованием сети Интернет во всех регионах республики. По данному факту Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело за нарушение прав промышленной собственности.

Ликвидирован канал поставки крупных партий контрафактных технических масел. Продукцию продавали в Беларуси и России-10

Российские правоохранители также изъяли более 1 500 тонн контрафактных технических жидкостей на территории Москвы, Московской и Саратовской областей.

# Криминал # происшествия # Валерий Балабуев # Фотофакт

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