Ликвидирован канал поставки крупных партий контрафактных технических масел. Продукцию продавали в Беларуси и России

Новости Беларуси. Канал поставки крупных партий контрафактных технических масел ликвидирован правоохранителями Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот, смотрите, видите – на них нет контрольного знака. Потом здесь идет вот эта стикеровка.

Основными организаторами поставок нелегальной продукции под видом мировых брендов стали 60-летний минчанин и его 28-летний сын. Правда, в деле были еще десятки человек. По предварительным данным, преступный доход приносил миллионы рублей. На складах, где хранился товар, было обнаружено и изъято свыше 10 тонн подделки.

Валерий Балабуев, заместитель начальника ГУБЭП КМ МВД Беларуси:

Производство находилось на территории Московской области, а реализовывалась данная продукция на территории двух государств. В нашей стране эти масла продавались в торговых объектах и с использованием сети Интернет во всех регионах республики. По данному факту Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело за нарушение прав промышленной собственности.