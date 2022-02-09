В Минске изъяли около 17 тысяч фальшивых долларов

Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин, у которых изъято около 17 тысяч фальшивых долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Поддельную купюру номиналом 50 долларов США выявили в отделении банка еще в 2021 году.

Оперативники установили личность минчанки, которая принесла ее в отделение банка. Как выяснилось, подозреваемая получила фальшивку от незнакомца после продажи криптовалюты в интернете. В начале февраля 2022 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в ходе розыска вышли на двоих мужчин 25 и 46 лет.