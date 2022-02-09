В Смолевичском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину

Новости Беларуси. В Смолевичском районе машина насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось на 24 километре автодороги Р53 «Слобода – Новосады», недалеко от агрогородка Барсуки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.