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В Смолевичском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину

09 февраля 2022 16:54
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе машина насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось на 24 километре автодороги Р53 «Слобода – Новосады», недалеко от агрогородка Барсуки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Смолевичском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину-1

Неизвестный автомобиль сбил 53-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель скрылся. Личность погибшего мужчины установлена. Это житель Жодино. Госавтоинспекция разыскивает возможных очевидцев дорожной трагедии. Водитель и его машина находятся в розыске.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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