В Смолевичском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину

Новости Беларуси. В Смолевичском районе машина насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось на 24 километре автодороги Р53 «Слобода – Новосады», недалеко от агрогородка Барсуки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Смолевичском районе машина насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось на 24 километре автодороги Р53 «Слобода – Новосады», недалеко от агрогородка Барсуки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неизвестный автомобиль сбил 53-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель скрылся. Личность погибшего мужчины установлена. Это житель Жодино. Госавтоинспекция разыскивает возможных очевидцев дорожной трагедии. Водитель и его машина находятся в розыске.