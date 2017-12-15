Lexus сбил 22-летнюю девушку в Минске: следователи ищут очевидцев трагедии

Выясняются обстоятельства аварии.

Следователи ищут очевидцев, которые могут сообщить информацию о ДТП, в том числе и о наличии записи видеорегистратора. Обращаться по телефонам – 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.