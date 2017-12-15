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Lexus сбил 22-летнюю девушку в Минске: следователи ищут очевидцев трагедии

15 декабря 2017 09:54
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Новости Беларуси. Утром 15 декабря на перекрестке ул. Селицкого и ул. Бачило в Минске произошло ДТП – автомобиль Lexus сбил пешехода.

По информации СК, 22-летняя девушка скончалась на месте. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Кадры с места аварии.

Lexus сбил 22-летнюю девушку в Минске: следователи ищут очевидцев трагедии-1

Фото: СК

За рулем автомобиля находился 26-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Lexus сбил 22-летнюю девушку в Минске: следователи ищут очевидцев трагедии-4

Фото: СК

Выясняются обстоятельства аварии.

Следователи ищут очевидцев, которые могут сообщить информацию о ДТП, в том числе и о наличии записи видеорегистратора. Обращаться по телефонам – 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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