В Минске 23-летний сотрудник доставки похищал автомобили со стоянок у домов
Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный угонщик автомобилей с парковок у жилых домов.
По информации ГУВД Мингорисполкома, правоохранители задержали 23-летнего уроженца Гомельской области. Мужчина живет в частном доме в Серебрянке и работает в службе доставки.
Молодого человека подозревают в четырех кражах автомобилей – это два Volkswagen Jetta, Mercedes-Benz 250, Ford Sierra. Инциденты происходили с весны по ноябрь нынешнего года.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Два из похищенных транспортных средства были проданы, а два использованы как «доноры» для личного автомобиля.
Задержанный признался правоохранителям в 11 кражах аккумуляторов, запчастей, комплектующих из автомобилей.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».
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