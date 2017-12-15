В Минске 23-летний сотрудник доставки похищал автомобили со стоянок у домов

Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный угонщик автомобилей с парковок у жилых домов.

По информации ГУВД Мингорисполкома, правоохранители задержали 23-летнего уроженца Гомельской области. Мужчина живет в частном доме в Серебрянке и работает в службе доставки.

Молодого человека подозревают в четырех кражах автомобилей – это два Volkswagen Jetta, Mercedes-Benz 250, Ford Sierra. Инциденты происходили с весны по ноябрь нынешнего года.