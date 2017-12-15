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В Минске 23-летний сотрудник доставки похищал автомобили со стоянок у домов

15 декабря 2017 09:32
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Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный угонщик автомобилей с парковок у жилых домов.

По информации ГУВД Мингорисполкома, правоохранители задержали 23-летнего уроженца Гомельской области. Мужчина живет в частном доме в Серебрянке и работает в службе доставки.  

Молодого человека подозревают в четырех кражах автомобилей – это два Volkswagen Jetta, Mercedes-Benz 250, Ford Sierra. Инциденты происходили с весны по ноябрь нынешнего года.

В Минске 23-летний сотрудник доставки похищал автомобили со стоянок у домов -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Два из похищенных транспортных средства были проданы, а два использованы как «доноры» для личного автомобиля.

Задержанный признался правоохранителям в 11 кражах аккумуляторов, запчастей, комплектующих из автомобилей.

В Минске 23-летний сотрудник доставки похищал автомобили со стоянок у домов -4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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# происшествия # Фотофакт # Кража

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