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Лесные пожары в Гомельской области: 60 гектаров уже выгорели дотла

14 июня 2015 11:02
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Новости Беларуси. Три лесных пожара ликвидируют спасатели в Гомельской области. Самый крупный из них — в Хойникском районе. 60 гектаров уже выгорели дотла. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тушению привлечены не только силы МЧС, но и Министерство лесного хозяйства. Задействована авиация. Воду на очаги возгорания сбрасывают с вертолётов. В район бедствия передислоцирована специальная спасательная техника.

В связи с чрезвычайной пожарной опасностью местными органами власти введены запреты на посещение лесов в большинстве регионов страны.

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня и в связи с прогнозируемыми грозами, градом и сильным ветром по западу Беларуси.

# происшествия # Происшествия в лесу

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